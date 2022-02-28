28 Şubat 2022 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 16:20

ABD Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ve ekonomiyi tartışırken Batı'yı "Yalan İmparatorluğu" olarak nitelendirdi.

Reuters'ın haberine göre Putin konuya ilişkin "Başbakan Mihail Mişustin ve ben Batı topluluğunun ya da benim konuşmamda belirttiğim tabiriyle 'Yalan İmparatorluğu'nun yaptırımlarını görüşmemizde tartıştık" ifadelerini kullandı.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Moskova yönetimine yaptırımlarına bir yenisini eklemiş ve ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ambargo koyduğunu açıklamıştı.