Putin'den Çin'e ziyaret: 40 belgenin imzalanması bekleniyor

Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e yapacağı resmi ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin, Rusya ile Çin arasındaki "İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nın 25'inci yıl dönümüne denk geldiğini belirten Uşakov, programın "oldukça yoğun" olacağını söyledi.

Putin'in yarın akşam Pekin'e ulaşacağını aktaran Uşakov, havalimanında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de katılacağı bir tören düzenleneceğini ifade etti.

Ziyaretin ana programının 20 Mayıs sabahı Pekin saatiyle 11.00'de başlayacağını söyleyen Uşakov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Putin'i Tiananmen Meydanı'nda resmi törenle karşılayacağını dile getirdi.

Uşakov, Putin ve Şi'nin önce dar kapsamlı, ardından geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğini belirterek "Dar kapsamlı görüşmede ikili ilişkilerdeki en önemli ve hassas konuların ele alınması planlanıyor." dedi.

Görüşmelerin ardından, imza töreninin düzenleneceğini aktaran Uşakov, "Yaklaşık 40 belgenin imzalanması bekleniyor." diye konuştu.

- "NEREDEYSE TÜM TİCARET RUBLE VE YUANLA YAPILIYOR"

Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilere değinen Uşakov, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 240 milyar dolara ulaştığının altını çizdi.

Uşakov, karşılıklı ticaretin büyümesinde, ödemelerin ulusal para birimlerine geçirilmesinin etkili olduğunu vurgulayarak "Bunun sonucunda Rusya-Çin ithalat ve ihracat işlemlerinin neredeyse tamamı ruble ve yuan üzerinden gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

"Sibirya'nın Gücü 2" doğal gaz boru hattı projesinin de ziyarette gündeme geleceğine işaret eden Uşakov, "Bu konu çok ayrıntılı şekilde görüşülecek. Gündemde yer alıyor ve bu meseleyi ciddi şekilde ele almaya hazırız." dedi.

