Putin'den dikkat çeken ziyaret... Çin'de bir haftada iki zirve

Rusya lideri Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ayak bastı. Putin'in bu Çin ziyareti, ABD Başkanı Trump'ın aynı ülkeye yaptığı resmi ziyaretin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken gerçekleşti. Küresel güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan bu buluşma, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

PUTİN PEKİN'DE VANG Yİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

TRUMP'IN ZİYARETİNDEN GÜNLER SONRA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Rus liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor.