İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5802
  • EURO
    52,9668
  • ALTIN
    6601.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den dikkat çeken ziyaret... Çin'de bir haftada iki zirve
Dünya

Putin'den dikkat çeken ziyaret... Çin'de bir haftada iki zirve

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinden sadece günler sonra Pekin'e geldi. İktidar dönemindeki 25. Çin ziyaretini gerçekleştiren Putin, yarın Tienanmın Meydanı'nda devlet töreniyle karşılanacak ve Şi Cinping ile baş başa görüşecek.

AA19 Mayıs 2026 Salı 19:34 - Güncelleme:
Putin'den dikkat çeken ziyaret... Çin'de bir haftada iki zirve
ABONE OL

Rusya lideri Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ayak bastı. Putin'in bu Çin ziyareti, ABD Başkanı Trump'ın aynı ülkeye yaptığı resmi ziyaretin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken gerçekleşti. Küresel güç dengeleri açısından kritik önem taşıyan bu buluşma, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

PUTİN PEKİN'DE VANG Yİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Çin'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, havalimanında Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin için yarın sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Putin, aynı gün ülkesine dönecek.

TRUMP'IN ZİYARETİNDEN GÜNLER SONRA DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Rus liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra Çin'i ziyaret etmesi dikkati çekiyor. ABD Başkanı, 13-15 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Bu, Putin'in iktidar döneminde Çin'e yaptığı 25. ziyaret olacak. Ziyarette tarafların ekonomik işbirliği konuları ile stratejik ilişkilere odaklanması bekleniyor.

  • Putin Çin ziyareti
  • Şi Cinping
  • Rusya Çin ilişkileri
  • Pekin görüşmesi
  • Trump Çin ziyareti

ÖNERİLEN VİDEO

Katil İsrail yine Sumud Filosu'nu hedef alıyor! Bir tekneyle irtibat koptu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.