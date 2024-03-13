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Dünya

Putin'den Finlandiya sınırını için karar

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin anlamsız olduğu söyledi. Putin ayrıca Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını duyurdu.

13 Mart 2024 Çarşamba 07:21 - Güncelleme:
Putin'den Finlandiya sınırını için karar
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Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.

Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.

Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.

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