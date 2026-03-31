31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Dünya

Putin'den Gazprombank kararı: Süre uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank dışındaki bankalara da yapılabilmesine yönelik izni uzattı.

AA31 Mart 2026 Salı 13:01 - Güncelleme:
Putin'den Gazprombank kararı: Süre uzatıldı
Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 5 Aralık 2024 tarihli kararın süresi 1 Temmuz'a uzatıldı.

Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemelerini Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022'de yürürlüğe koymuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024'te yaptırım uygulamaya başlatmıştı.

Putin de Aralık 2024'te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

