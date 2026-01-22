Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda, küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na katılması için kendisine davet gönderdiğini hatırlatan Putin, "Bu çerçevede, öncelikle önerisi için ABD Başkanı'na teşekkür etmek isterim. Uluslararası istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan her türlü çabayı her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

ABD yönetiminin Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarına katkısını da memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Vladimir Putin, "Barış Konseyi'ne katılımımıza gelince; Rusya Dışişleri Bakanlığı, gelen belgeleri incelemek ve bu konuda stratejik ortaklarımızla istişarelerde bulunmak üzere görevlendirilmiştir. Ancak bu süreçten sonra bize iletilen davete bir yanıt verebileceğiz" ifadelerini kullandı.

PUTİN UZUN VADELİ ÇÖZÜM VURGUSU YAPTI

Gazze Barış Kurulu'na katılım teklifinin Orta Doğu'daki çözüm süreci, Filistin halkının karşı karşıya olduğu acil sorunlara çözüm bulunması ve Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumun düzeltilmesi ile ilgili olduğunu vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bu çerçevede ana noktanın altını çizmek isterim: Temel mesele, tüm sürecin, ilgili BM kararlarına dayanarak Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne katkıda bulunmasıdır" şeklinde konuştu.

"DONDURULAN VARLIKLARIMIZ SAVAŞ SONRASI RESTORASYON İÇİN DE KULLANILABİLİR"

Gazze Barış Kurulu'na katılma davetinin değerlendirileceğini yineleyen Rus lider, "Barış Kurulu'nun yapısına ve çalışmalarına katılma konusuna karar vermeden önce bile, Rusya'nın Filistin halkıyla olan özel ilişkilerini göz önünde bulundurarak, önceki ABD yönetimi döneminde dondurulmuş Rus varlıklarından 1 milyar ABD dolarını Barış Kurulu'na tahsis edebiliriz" diye konuştu.

Dondurulan Rus varlıklarının kalan kısmının Rusya-Ukrayna savaşı sonrası restorasyon çalışmaları için kullanılabileceğini belirten Vladimir Putin, "Bunlar, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması imzalandıktan sonra çatışmalardan etkilenen bölgelerin restorasyonu için kullanılabilir. Bu ihtimal de ABD yönetimi temsilcileriyle müzakere edilmektedir" dedi.

"ABD, ALASKA'YI BİZDEN 7,2 MİLYON ABD DOLARINA SATIN ALMIŞTI"

Grönland konusundaki gelişmelerin Rusya'yı ilgilendirmediğini belirten Putin, "Ancak ABD ile benzer meseleleri çözme konusunda deneyimimiz var. 1867'de Rusya, Alaska'yı ABD'ye sattı. Hafızam beni yanıltmıyorsa, Alaska'nın yüzölçümü yaklaşık 1 milyon 717 bin kilometrekare, hatta biraz daha fazladır. ABD, Alaska'yı bizden 7,2 milyon ABD dolarına satın almıştı" hatırlatmasında bulundu.

"GRÖNLAND'IN FİYATI 1 MİLYAR DOLARA YAKIN"

Grönland'ın Alaska'dan çok daha büyük olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Grönland'ın yüzölçümü ise sanıyorum 2 milyon 166 bin kilometrekareden biraz fazla. Yani aradaki fark kabaca 449-450 bin kilometrekaredir. Eğer bunu ABD'nin Alaska'yı satın alma maliyetiyle kıyaslarsak, Grönland'ın fiyatı 200-250 milyon ABD doları civarında olurdu" dedi. O dönemin altın fiyatlarıyla kıyaslandığında bu rakamın 1 milyar dolara yakın olacağını belirten Putin, "Ancak bence ABD bu tutarın da altından kalkabilir" ifadelerini kullandı.

"DANİMARKA VE ABD, GRÖNLAND BENZERİ DENEYİMLERE SAHİP"

Danimarka ve ABD'nin Grönland konusuna benzer deneyimlerinin olduğunu aktaran Rusya devlet başkanı, "Yanılmıyorsam 1917'de Danimarka satmış, ABD de Virgin Adaları'nı satın almıştı. Yani böyle bir tecrübe de mevcut. Bu arada, Danimarka Grönland'ı her zaman bir koloni olarak gördü ve acımasız olmasa da oldukça sert davrandı. Ancak bu ayrı bir konudur ve mevcut tartışmayla pek ilgisi yoktur. Her halükarda, bu bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Kendi aralarında halledeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.