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Dünya

Putin'den hodri meydan: Teknolojik bir düello yapalım

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik Oreşnik füzesi hakkında, “Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım” dedi.

DHA19 Aralık 2024 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
Putin'den hodri meydan: Teknolojik bir düello yapalım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sene geleneksel olarak yaptığı ve televizyonda yayınlanan yıl sonu basın toplantısında konuştu. Putin, Ukrayna'da durumun önemli ölçüde değiştiğini ve birincil hedeflerine ilerlediklerini söyledi.

Kursk'ta çatışmaların sürdüğünü belirten Putin, Kursk bölgesinin ne zaman geri alınacağı sorusuna, "Somut bir tarih söyleyemem, çocuklar orada savaşıyor. Ama kesinlikle Kursk'u özgürleştireceğiz" dedi.

ABD'YE HODRİ MEYDAN

Rus lider, Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik Oreşnik füzesine de değinerek, "Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım" ifadelerini kullandı.

Rus ekonomisini istikrarlı olarak değerlendiren Putin, "Dış tehditlere ve bizi etkilemeye yönelik girişimlere rağmen ekonomi bir bütün olarak ele alındığında Rusya'daki durum istikrarlı. Enflasyon endişe verici bir sinyaldir" diye konuştu.

Vladimir Putin ayrıca özel askeri operasyon bölgesindeki durumun büyük ölçüde değiştiğini, tüm cephe hattında ilerleme kaydedildiğini ve her gün birçok alanın kurtarıldığını da kaydetti.

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