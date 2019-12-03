Putin’den istihbaratçılara İHA’ları düşürme yetkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan yasa tasarısı ile sadece askeri personelin elinde olan İHA’ları düşürme ve etkisiz hale getirme yetkisi, birkaç devlet kurumuna daha verildi. Ülke iç güvenliğini, ülke sınırlarını ve ülke sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların güvenliğinin daha hızlı sağlanması için böyle bir adımın atıldığı açıklandı.

Putin tarafından imzalanan ve kanunen yürürlüğe giren yetkilendirmeye göre Rusya İstihbarat Servisi (FSB), Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSO), Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birlikleri, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi (SVR) gibi kurumlarda çalışan personeller, gerekli gördükleri taktirde İHA’ları etkisiz hale getirebilme yetkisine artık sahipler.

Rusya Federasyonu ile 2014 yılından itibaren siyasi ve askeri çatışmalar içerisinde olan Ukrayna, askeri ve istihbarat operasyonlarında kullanmak üzere Türkiye’den 2 parti şeklinde toplam 9 adet İHA (Bayraktar TB2) satın almıştı.