star.com.tr 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 10:25

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisyle mücadele sürerken, ABD başta olmak üzere bazı ülkeler virüsün laboratuvar ortamında tasarlandığını ve serbest kalınca salgına neden olduğunu iddia ediyor.



İddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerin iddialarını kanıtlarla desteklemediğini, ayrıca bu tartışmanın bir öneminin olmadığını söyledi.

Putin, açıklamasında'Kasıtlı olarak bir salgın başlatıldığına dair kesinlikle bir temellendirme yok.' dedi.

Covid-19 pandemisine neden olan virüsün kökeninin uzmanların araştırma konusu olduğunu söyleyen Putin, bunun büyük resimde pek de bir önemi olmadığını yapılması gerekenin virüsle savaşmak olduğunu belirtti.

Putin röportajında, 'Bu salgınla başa çıkmak, etkili bir şekilde birbirimizi suçlamak yerine güç birliği gerektiriyor.' dedi.

Şu ana kadar küresel çapta 10.1 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı. Pandemi nedeniyle 502 binden fazla insan ölürken, iyileşenlerin sayısı 5,14 milyonu aştı.



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