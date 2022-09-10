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Dünya

Putin'den Kraliçe II. Elizabeth kararı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmayacağını duyurdu.

IHA10 Eylül 2022 Cumartesi 07:52 - Güncelleme:
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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth dün hayatını kaybetmişti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kraliçenin cenaze törenine katılıp katılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ruslar ona bilgeliğinden dolayı saygı duysa da, Putin'in kraliçenin cenazesine katılması beklenmiyor" dedi.

Ölüm haberinin ardından çok sayıda ülke lideri Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayımlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İngiltere Kralı 3. Charles'a bir taziye mesajı göndermişti. Putin mesajında, "Size bu ağır, telafisi imkansız kayıp karşısında güç diliyorum. Kraliyet ailesinin üyelerine ve Büyük Britanya halkına destek ve içten taziyelerimi iletmenizi rica ederim" ifadelerine yer vermişti.

  • Kraliçe II Elizabeth
  • Vladimir Putin
  • Rusya

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