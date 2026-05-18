İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2026 Pazartesi / 2 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5812
  • EURO
    53,0719
  • ALTIN
    6672.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den kritik “nadir toprak elementleri” toplantısı
Dünya

Putin'den kritik “nadir toprak elementleri” toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle “nadir toprak elementleri”ne ilişkin toplantı yaptığı bildirildi.

AA18 Mayıs 2026 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Putin'den kritik “nadir toprak elementleri” toplantısı
ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, daimi üyelerin katıldığı Güvenlik Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Rusya'nın ulusal ve teknoloji güvenliğinin sağlanması amacıyla nadir toprak elementleri sektörünün gelişmesiyle ilgili konular görüşüldü.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığına göre, ülke 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduklarını söylemişti.

  • Vladimir Putin
  • Güvenlik Konseyi
  • nadir elementler

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.