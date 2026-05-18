Putin'den kritik “nadir toprak elementleri” toplantısı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, daimi üyelerin katıldığı Güvenlik Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, Rusya'nın ulusal ve teknoloji güvenliğinin sağlanması amacıyla nadir toprak elementleri sektörünün gelişmesiyle ilgili konular görüşüldü.

Rusya Doğal Kaynaklar Bakanlığına göre, ülke 29 farklı ve toplam 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahip bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen yıl ABD'ye nadir toprak elementi alanında birlikte çalışma fırsatı sunmaya hazır olduklarını söylemişti.