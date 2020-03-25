25 Mart 2020 Çarşamba 08:25 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 08:25

Riyad ve Moskova arasındaki petrol savaşı, iki ülke arasındaki ilişkileri de olumsuz yönde etkiliyor.

PUTİN MÜZAKERE ETMEME KARARI ALDI

Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırarak fiyat kırma hamlesine Rusya'nın tepkisi sürüyor.

OPEC anlaşmasının çöküşünden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Arabistan temsilcileriyle müzakere etmeme kararı aldı.

"Petrol savaşı" yoluna adım atan Suudiler, sert tepkileriyle Rus meslektaşlarını şaşırttı.

Suudi Arabistan'ın petrolde fiyat kırma hamlesi yüzünden Ural petrolü 20 doların altına düştü.

Batı Avrupa'da, Ural ham petrolü 18 yılın en düşük seviyesi olan 18.67 $ 'a indi. Petroldeki bu büyük düşüş, Rus Rublesinde de 2014'ten bu yana rekor bir devalüasyon yaşamasına, nüfusun birkaç ay içinde fakirleşmesine yol açtı.

Kremlin, krizi atlatmayı ve yıpratma savaşında Suudi Arabistan'dan uzak kalmaya karar verdi ve Devlet Başkanı Putin, Veliaht Prens yönetimindeki Suudilerle müzakere etmeme kararı aldı.

"RİYAD YÖNETİMİ ZARARLI ÇIKACAK"

Rus kaynakları, Devlet Başkanı Putin'nin, Suudilerin petrol şantajına boyun eğmeyeceğini öne sürerken; petrol savaşından Moskova'nın değil Riyad yönetiminin zararlı çıkacağını önü sürüyor.

Kaynaklar, Suudi Arabistan bütçesinin petrol fiyatlarına çok daha bağımlı olduğunu düşünüyor.

Rusya Maliye Bakanlığı ise düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl arasında dayanabileceklerini belirtiyor. Rusya bu hamlesiyle Suudi Arabistan'a 'restine rest' diyor.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan koronavirüsünden dolayı üretimdeki yavaşlamaya paralel petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye karşı petrol fiyatlarında indirim yapılması önerisini Rusya'ya iletti.

Rusya bu çağrıyı kabul etmezken Suudi Arabistan petrol üretimini düşürerek brent petrolün varil fiyatını 32 dolara kadar çekti. Bunun üzerine Rusya da petrol üretimini artıracağını ifade etti.