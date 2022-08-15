Putin mektup gönderdi! Kim'den 'düşman kuvvetler' cevabı geldi

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'nin kurtuluş günü için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre Putin, yakın ilişkilerin, Kore yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'nın güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını belirtti.

Kim'in Putin'e cevap olarak gönderdiği mektupta, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın yenilgiye uğratılmasıyla kurulduğunu belirttiğini ve "Bu stratejik ve taktiksel iş birliği, iki ülke arasındaki destek ve dayanışma o günden bu yana, düşman askeri kuvvetlerin tehdit ve tahriklerini engelleyecek yeni bir seviyeye çıktı" yazdığını aktardı.

KUZEY KORE'DEN GUTERRES'E CEVAP

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güney Kore'yi ziyaret ederek, BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılığını yinelemesinin ardından, Pyongyang'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kim Son Gyong yaptığı açıklamada, Guterres'in sözlerini "BM'deki görevinin yükümlülüklerine aykırı ve tarafsızlık ve hakkaniyetten son derece uzak" olarak nitelendirdi.

"BM genel sekreterinin belirli bir ülkenin hükümetinden emir talep veya kabul etmemesi ve yalnızca BM'ye karşı sorumlu olan uluslararası bir yetkili olarak konumuna zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınması gerekir" denilen açıklamada, "ABD ve ona bağlı güçler tarafından empoze edilen sözde tam nükleer silahsızlanma, tek taraflı bir silahsızlanmayı talep ettiği için Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik bir ihlaldir ve BM Genel Sekreteri Guterres belki de Kuzey Kore'nin bunu tavizsiz olarak, tamamen reddettiğini iyi bilmektedir" ifadeleri kullanıldı.