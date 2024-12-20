Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Rus lider, Moskova'ya sığınan Esed ile görüşmeyi planladığını açıkladı.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Beşar Esed'in Suriye'yi terk etmesinden sonra bölgedeki durumu Başkan Erdoğan ile sürekli olarak istişare ettiklerini ifade eden Putin, "Biz Sayın Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz. Çok kısa bir süre önce Ortadoğu'daki durumu değerlendirdik. Erdoğan'ın Ortadoğu'daki tutumunu biliyoruz ve bizim de tutumumuz biliniyor. Türkiye'nin de bir şekilde güvenliğini sağlaması gerekiyor, bunların tamamının bilincindeyiz. Türkiye, Suriye'de kendi güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Mültecilerin kendi topraklarına dönüşü için de çaba sarf ediyor. Geri dönüşler için sınır hattındaki terör unsurları uzaklaştırmak içinde gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı. Putin, aynı zamanda Suriye'deki tüm silahlı güçler ile görüştüklerini belirtti.

Rusya'nın Suriye'de yenilgiye uğramadığını belirten Putin, Suriye'ye 10 yıl önce terörist gruplarını yok etmek için girdiklerini söyleyerek, "Genel olarak hedefimize ulaştık. Esed rejimi birlikleriyle ile çatışan gruplar bile değişti. Avrupa ülkeleri ve ABD, bu gruplarla ilişki kurmak istiyor. Bu da hedeflere ulaşıldığı anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"İSRAİL KARLI ÇIKTI"

Suriye'de yaşananlardan esas kârlı çıkanın İsrail olduğuna dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı, şöyle konuştu: "Rusya, İsrail topraklarının ele geçirilmesini kınıyor. İsrail'in Suriye'den çıkacağını umuyoruz ancak şu anda Suriye'ye daha fazla asker gönderiyorlar."

ABD'YE FÜZE RESTİ

Ukrayna'da öncelikli savaş hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediklerini belirten Rus lider, "Kiev ile görüşme İstanbul anlaşmaları ve cephedeki gerçekler temel alınarak yapılmalıdır. Biz yalnızca meşru otoritelerle anlaşma imzalarız, bu da Ukrayna'daki parlamentodur" dedi. Ukrayna'da kullanılan yeni orta menzilli balistik "Oreşnik" füzesinden de bahseden Putin, "Oreşnik füze sistemi modern bir silahtır. Oreşnik'in düşürülme şansı yok. ABD ile füzeler konusunda teknolojik bir düello yapalım" ifadelerini kullandı.

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"Teknolojik bir düello yapalım"