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Dünya

Putin'den 'nükleer' gözdağı: Vurabileceğimizi anlamaları gerekiyor

Yıllık ulusa sesleniş konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya 'nükleer' gözdağı verdi. Batı'nın Rusya'yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklemeye çalıştığını belirten Putin, 'Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor' dedi.

29 Şubat 2024 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
Putin'den 'nükleer' gözdağı: Vurabileceğimizi anlamaları gerekiyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık ulusa sesleniş konuşmasını yaptı.

Putin, ülkesinin "geleneksel değerlerin kalesi" olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini ve bu tercihin Batı da dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından paylaşıldığını söyledi.

Egemen, güçlü bir Rusya olmadan güçlü bir dünya düzeninin mümkün olmayacağının altını çizen Rus lider Batı'ya da gözdağı verdi.

Putin, Batı'nın Rusya'yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklemeye çalıştığını belirtti ve 'Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor' dedi.

Putin ayrıca Batılı söylemin "nükleer silah kullanımıyla çatışma ve bunun sonucunda medeniyetin yok edilmesi" tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Putin, Moskova'nın stratejik istikrar konusunda ABD ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi ancak Rusya'yı müzakereye zorlama yönündeki her türlü girişimi reddetti.

Ayrıca Rusya'nın ulusal güvenlik sorunlarından ayrı olarak ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakere yapılması olasılığını da reddetti.

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