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Dünya

Putin'den 'nükleer güç' mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer gücünü gerekli seviyede koruyacağını söyledi.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Putin'den 'nükleer güç' mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde düzenlenen askeri tatbikat sırasında balistik füzelerin fırlatılışını video bağlantısı aracılığıyla izledikten sonra bir konuşma yaptı. Putin, jeopolitik gerilimin her geçen gün daha da artması ve yeni dış tehdit ile risklerin ortaya çıkması gibi unsurları göz önünde bulundurarak, modern ve hazır stratejik güçlere sahip olmanın kritik önem taşıdığını kaydetti.

Nükleer silahları kullanmanın Rusya'nın ulusal güvenliğini sağlamak için alacağı son çare önlemi olduğunu vurgulayan Putin, Rusya'nın nükleer gücünü gerekli seviyede koruyacağını belirtti.

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