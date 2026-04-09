Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadelerine yer verildi.

Rus birliklerinin bu süreçte olası provokasyonlara ve saldırgan eylemlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın ateşkese uyacağı umudu paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.