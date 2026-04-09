İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5847
  • EURO
    52,2798
  • ALTIN
    6835.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den Paskalya ateşkesi: 11 Nisan'dan 12 Nisan sonuna kadar olacak
Dünya

Putin'den Paskalya ateşkesi: 11 Nisan'dan 12 Nisan sonuna kadar olacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etti.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadelerine yer verildi.

Rus birliklerinin bu süreçte olası provokasyonlara ve saldırgan eylemlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın ateşkese uyacağı umudu paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

  • Putin
  • Rusya Ukrayna
  • Rusya Ukrayna ateşkes
  • Ortodoks Paskalyası

ÖNERİLEN VİDEO

Lunapark faciası: Dehşet anları kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.