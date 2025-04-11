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Dünya

Putin'den Rus donanması için 'nükleer' çıkışı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasının tüm bileşenleriyle birlikte tutarlı şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Öncelikli hedeflerden biri, donanmanın, güvenlik ve küresel dengenin korunmasını sağlayan stratejik nükleer silahla güçlendirilmesi.' dedi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Putin'den Rus donanması için 'nükleer' çıkışı
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Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Rus donanmasının 2050'ye kadar geliştirilmesi stratejisine yönelik, yetkililerle toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Putin, donanmanın geliştirilmesine önem verdiklerini vurgulayarak, "Rus donanması, Rusya'nın savunma ve güvenliğinin sağlanmasında, Dünya Okyanusu'ndaki ulusal çıkarlarının korunmasında önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Gemilerimiz verilen görevleri etkili bir şekilde çözme kapasitesine sahip olmalı." ifadesini kullandı.

Putin, dünyadaki durumun değişken olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle donanmamızı tüm bileşenleriyle birlikte sistematik ve tutarlı bir şekilde geliştirmek önemli. Elbette, öncelikli hedeflerden biri, donanmanın, güvenlik ve küresel dengenin korunmasını sağlayan stratejik nükleer silahla güçlendirilmesi." diye konuştu.

Son 5 yılda çeşitli sınıfta 49 geminin inşa edildiğini kaydeden Putin, modern gemilerin seri üretimine başlanması gerektiğini belirtti.

  • Rusya Donanması
  • Vladimir Putin
  • Nükleer Silah

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