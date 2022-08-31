Putin'den şaşırtan atak! Kendine yeni müttefik buldu

Ukrayna işgalinin maliyeti arttıkça Rusya da yeni hamleler yapmaya mecbur kalıyor. Bu uğurda Afganistan'la görüşecek olan Moskova, Taliban hükümetini resmen tanımıyor.

Haber ajansları ise bir Taliban heyetinin Moskova'da Rus yetkililerle müzakere etmek ve Rus gazı, petrol ve buğday tedariki için sözleşmeleri sonuçlandırmak için bulunduğu bildirdi.

Afganistan Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Habiburahman Habib de bir Taliban heyetinin Rus gazı, petrol ve buğday tedariki sözleşmelerini sonuçlandırmak için Moskova'da olduğunu doğruladı.

Yenişafak'ta yer alan habere göre: Habiburahman Habib, basına yaptığı açıklamada "Rus tarafıyla pazarlık halindeler" dedi.

Bir başka Afgan kaynak, bakanlardan oluşan bir heyetin bu ay Rusya'yı ziyaret ettiğini ve hem Afgan Maliye Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı'ndan yetkililerin anlaşmalar üzerinde çalışmak için orada kaldığını açıkladı.

Bu kaynağa göre yetkililer "Sözleşmenin metni üzerinde çalışıyoruz, benzin ve benzen konusunda neredeyse anlaştık" dedi.

Hem Rusya hem de Taliban liderliğindeki Afganistan, uluslararası kuruluşlar ve hükümetler tarafından kendilerine uygulanan ekonomik yaptırımlardan muzdarip.

Taliban geçen yıl ağustos ayında Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirdiğinden beri, ülkenin merkez bankasının varlıkları donduruldu. Bankalarına yaptırım uygulanan Taliban, fonlarını üçüncü bir ülke üzerinden aktarması bekleniyor.

ÖDEME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Rusya'ya karşı getirilen önlemler: ülkenin finansal rezervlerinin yaklaşık yarısının dondurulması, bankalarının SWIFT finansal işlem sisteminden yasaklanması ve Rus petrol ve kömürüne ambargolar olarak sıralanabilir.

Moskova dahil hiçbir yabancı hükümetin Taliban yönetimini resmen tanımadığı gerçeği göz önüne alındığında, Taliban'ın Rusya'ya nasıl ödeme yapacağı merak konusu.

Kulislerde ise ödemede resmi bankacılık kanallarının kullanılıp kullanılmayacağı konusunda henüz yorum yapılmış değil.