Putin'den sert darbe! Avrupa kabusu yaşıyor

Avrupa'da Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla patlak veren gaz krizi sürüyor. Alman doğal gaz dağıtım şirketi Gascade tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışının yüzde 40'tan yüzde 20'ye kadar düştüğü duyuruldu. Açıklamada, "27.07.2027 saat 08.00 itibarıyla Kuzey Akım 1'den gaz akışı, maksimum değerin yüzde 20'sine karşılık gelecek şekilde sağlanmaktadır" denildi.

Gazprom'dan 25 Temmuz Pazartesi günü yapılan açıklamada, türbin motorlarındaki onarım çalışmaları nedeniyle boru hattından sevkiyatın 67 milyon metreküpten 33 milyon metreküp civarına düşeceği belirtilmişti. Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise onarım gerekçesinin gerçeği yansıtmadığı, gaz akışının kısılması kararının siyasi nedenlerle alındığı işaret edilmişti.

Moskova yönetimi gaz akışındaki kesinti için teknik sorunları gerekçe gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) ise Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık enerjiyi "silah olarak kullanmakla" ve "şantaj yapmakla" suçluyor. Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ifade ederek, Batı'nın enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullandığı suçlamalarını reddediyor. Rusya'dan başlayan boru hattı, Baltık Denizi altından Almanya'nın Greifswald kentine kadar ulaşıyor.

GAZ AKIŞI DAHA ÖNCE DE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Rusya, 11 Temmuz'da Kuzey Akım 1 üzerinden Almanya'ya kadar uzanan gaz akışını gaz türbinlerinden birinde 10 günlük bakım yapılacağını duyurarak kesmişti. 21 Temmuz'da ise bakım çalışmalarının tamamlandığı, Avrupa'ya gaz akışının yeniden başladığı belirtilmişti. Haziran ayında başlayan gaz türbinleri krizi gerekçe gösterilerek günde 160 milyon metreküp gaz pompalama hacmine sahip gaz boru hattından yüzde 40 kapasitesine denk gelen 67 milyon metreküp gaz pompalanıyordu.

AVRUPA'DA GAZ FİYATLARI ZİRVEYE ULAŞTI

Rusya'dan gaz akışının kısılması, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını da etkiledi. Gaz akışının azaltılmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, megavatsaat başına 227.5 euroyu (230.6 ABD doları) aştı. Avrupa'da gaz fiyatları bu yıl üç kattan fazla artış gösterdi.