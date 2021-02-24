Putin'den sert sözler: Bizi dışardan kontrol etmek için değerlerimizin altını oyuyorlar

star.com.tr 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) yönetim kurulu toplantısının açılışında açıklamalarda bulundu.

Putin, Rusya'ya yönelik baskıların devam ettiğini belirterek, 'Hala Rusya'yı zayıflatmak ve Sovyet sonrası bölgelerdeki bazı ülkelerde olduğu gibi, dış kontrol altına almak istiyorlar.' dedi.

Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'yı kontrol altına alma politikasıyla karşı karşıyayız. Bu, uluslararası ilişkiler için doğal olan rekabetle değil, gelişimimizi kesintiye uğratmayı, yavaşlatmayı, dış çevrede sorunlar oluşturmayı amaçlayan tutarlı ve çok agresif bir çizgide yapılıyor. İçeride istikrarsızlığı kışkırtacak, Rus toplumunu birleştiren ve nihayetinde Rusya'yı zayıflatacak, onu dış kontrol altına alacak değerlerin altını oymaya çalışıyorlar. Sovyet sonrası alanlarda olduğu gibi. Bunları biliyoruz, izliyoruz.'

Putin, bu açıklamasında abartı olmadığını ifade ederek, "Evet, aslında buna ikna olmanıza gerek yok, bunu kendiniz de biliyorsunuz. Hatta belki de herkesten daha iyi biliyorsunuz. Kamuya açık stratejik belgeleri ve bir dizi devlet adamının son derece açık sözlerine bakmanız yeterli. Rusya'ya, diğer bağımsız, egemen dünya kalkınma merkezlerine karşı tutumlarını gizlemeye bile çalışmıyorlar.' dedi.

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