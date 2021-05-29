Putin'den tam destek! 8 yıl önceki olayı hatırlattı: Sesiniz çıkmıyordu

29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:41 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:41

Putin, Soçi'de bir araya geldiği Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Ryanair uçağı indirildikten sonra Batı'nın verdiği tepkilere nasıl baktığını anlattı.

Görüşmenin başında konuşan Putin, "Anlaştığımız gibi buraya geldiğiniz için teşekkür ederim, biz daha bu yeni duygu patlaması dalgası yaşanmadan önce anlaşmıştık. Evet, duygu patlaması" dedi.

Sputnik'in haberine göre, 2013 yılında Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağının Avusturya'ya indirildiğni anımsatan Putin, "Devlet Başkanı'nı uçaktan indirdiler ve sessizlik hakimdi" diyerek Batı'nın 8 yıl önce yaşanan benzer olay karşısındaki tutumuna dikkat çekti.

LUKAŞENKO: RYANAİR VAKASINI AÇIĞA KAVUŞTURACAK BELGELER GETİRDİM

Lukaşenko ise, görüşmeye Ryanair vakasını açığa kavuşturacak belgeler getirdiği şu sözlerle ifade etti: "Rus ekonomisi gelişiyor. Rusya'ya bağlı olan bizim ekonomimiz de doğal olarak normal bir şekilde ilerliyor. Ancak her zaman bize sorun yaratmak isteyenler var. Siz onları biliyorsunuz, ben size bilgi vereceğim. Sizinle olan güvene dayalı ilişkimize dayanarak bazı belgeler getirdim. Neler olduğunu, bunların nasıl insanlar olduğunu anlamanız için size göstereceğim."

PUTİN: RUSYA VE BELARUS'UN ENTEGRASYONU ACELE ETMEDEN GERÇEKLEŞMELİ

Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti'ndeki entegrasyon sürecinin tarafların çıkarlarına uygun şekilde ve acele etmeden yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ve Belarus'un çıkarlarını gözetmek için Lukaşenko'yla birlikte Birlik Devlet inşa etme çalışmaları yaptıklarını anlatan Putin, "Emin adımlarla ilerliyoruz, bu çalışma vatandaşlarımıza somut sonuçlar getirmeye başladı. Burada tek önemli nokta, her şeyin tutarlı bir şekilde, acele etmeden, kademeli bir şekilde yapılması. Yani, çıkarlarımızın her ülkenin kendi belirleyeceği şekilde sağlanması" ifadelerini kullandı.

'BELARUS NGS'NİN BİRİNCİ GÜÇ ÜNİTESİ HAZİRANDA DEVREYE ALINACAK'

Putin, Rusya tarafından inşa edilen Belarus Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin haziran ayında devreye alınacağını ekledi.

ABD, YOLCU UÇAĞINI "ZORLA" İNDİREN BELARUS'A KAPSAMLI YAPTIRIMLAR GETİRMEYE HAZIRLANIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ryanair'e ait bir yolcu uçağını "zorla" indiren ve muhalif bir Belaruslu gazeteciyi gözaltına alan Belarus yönetimine kapsamlı yaptırımlar getireceklerini açıkladı.

Yazılı açıklama yayan Psaki, ABD yönetiminin diğer müttefikleriyle koordineli bir şekilde Belarus'a yaptırımlar getirmeye hazırlandığını bildirdi.

Psaki, "Belarus'un Ryanair'e ait ticari uçağı iki Avrupa Birliği ülkesi arasında uçarken zorla indirmesi ve Belaruslu gazeteci Raman Pratasevich'i gözaltına alması uluslararası normlara doğrudan bir hakarettir." ifadesini kullandığı açıklamasında yaptırımlar konusunun altını çizdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, 3 Haziran günü daha önce yaptırım muafiyeti tanınan 9 Belarus devlet şirketinin yeniden yaptırım listesine alınacağını kaydetti. Psaki, Avrupalı müttefiklerle birlikte Alexander Lukaşenko yönetimini hedef alacak kapsamlı yaptırımların hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

- RYANAİR YOLCU UÇAĞI OLAYI

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, muhalif kimliği ile bilinen, ülkede yasa dışı protesto gösterilerinin yönetildiği bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı. (AA)