Putin'den tehdit: Savaş için hazırız
Putin yaptığı açıklamada 'Moskova, müzakereler yoluyla sorunların çözümü için bekliyor ancak herhangi bir askeri tehdide cevap verecektir' dedi.
- star.com.tr
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı toplantısında yaptığı konuşmada "Moskova, müzakereler yoluyla sorunların çözümü için bekliyor ancak herhangi bir askeri tehdide cevap verecektir" dedi.
Putin'in Savunma Sanayi Toplantısı'ndan satırbaşları:
Putin "Rusya, ordu ve donanmanın gelişmesine yönelik bir yol izlemeye devam edecek ve aynı zamanda yüksek askeri inşaat oranlarını sürdürecektir. Aynı zamanda ülkemiz, yeni bir silahlanma yarışının önlenmesi de dahil olmak üzere, evrensel güvenliğin güçlendirilmesine yol açan her türlü öneri ve girişime her zaman açıktır." dedi.
Rus lider, ABD liderliğinin Orta Menzil ve Daha Kısa Menzilli Füzelerin (INF) Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşmadan çekilme hakkındaki ifadeleri hakkında ciddi endişelerini dile getirdi. Putin bir kez daha, bu durumda Moskova'nın güvenliği güçlendirmek için ilave tedbirler almak zorunda kalacağını vurguladı.
Yeni sistemimiz agrasif ve militarist
Vladimir Putin, Rusya'nın her türlü dış tehditten güvenilir şekilde korunmasının devletin kilit görevlerinden biri olduğunu gelecek yılda Rus Ordusu'nun her türlü modern silah ve ekipman modelleri ile donatılacağını belirtti.
Rus lider, "Küresel paritenin korunmasında kilit rol oynayan nükleer üçleme, belirgin şekilde güçlendi: modern silahların payı zaten% 82" dedi.
"Dünyadaki en yeni ve benzersiz silahların geliştirilmesinde ciddi adımlar atıldı Federal Meclis ile yaptığım konuşmada bütçe ayırılması konusunda anlaşmaya vardık" dedi.
Vladimir Putin, ordu ve donanma potansiyelini çoğalttığını, gelecek yıllarda Rusya'nın güvenliğini güvence altına alacağını, güçlerin dengesini ve dolayısıyla istikrarı güçlendirdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı, "Yeni sistemlerimiz, militarist ve agresif retorik olarka ön plana çıkacak" dedi
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