Putin'den tehdit: Savaş için hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı toplantısında yaptığı konuşmada "Moskova, müzakereler yoluyla sorunların çözümü için bekliyor ancak herhangi bir askeri tehdide cevap verecektir" dedi.

Putin'in Savunma Sanayi Toplantısı'ndan satırbaşları:

Putin "Rusya, ordu ve donanmanın gelişmesine yönelik bir yol izlemeye devam edecek ve aynı zamanda yüksek askeri inşaat oranlarını sürdürecektir. Aynı zamanda ülkemiz, yeni bir silahlanma yarışının önlenmesi de dahil olmak üzere, evrensel güvenliğin güçlendirilmesine yol açan her türlü öneri ve girişime her zaman açıktır." dedi.

Rus lider, ABD liderliğinin Orta Menzil ve Daha Kısa Menzilli Füzelerin (INF) Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşmadan çekilme hakkındaki ifadeleri hakkında ciddi endişelerini dile getirdi. Putin bir kez daha, bu durumda Moskova'nın güvenliği güçlendirmek için ilave tedbirler almak zorunda kalacağını vurguladı.