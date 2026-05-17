İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den Transdinyester kararı: Rus vatandaşlığı süreci kolaylaştırıldı
Dünya

Putin'den Transdinyester kararı: Rus vatandaşlığı süreci kolaylaştırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde yaşayanların Rus vatandaşlığına daha kolay başvurabilmesini sağlayan kararnameyi imzaladı. Karara Moldova yönetiminden tepki geldi.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 00:15 - Güncelleme:
Putin'den Transdinyester kararı: Rus vatandaşlığı süreci kolaylaştırıldı
ABONE OL

Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, Transdinyester sakinlerine Rus vatandaşlığı verilme süreci kolaylaştı.

Karar gereği, Transdinyester'de sürekli ikamet eden, 18 yaşını dolduran yabancı uyruklu vatandaşlar, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

Söz konusu karar, insan hakları ve özgürlüklerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk doğrultusunda kabul edildi.

MOLDOVA'DAN KARARA TEPKİ

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptığı açıklamada, Putin'in kararına tepki verdi.

Putin'in Moldova'yı korkutmaya çalıştığını belirten Sandu, "Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından (Transdinyester) bölgedeki sakinlerin birçoğu, kendilerini güvende hissetmek için Moldova vatandaşlığına sahip oldu." ifadelerini kullandı.

MOLDOVA'DAKİ TRANSDİNYESTER MESELESİ

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te AGİT bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde, Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve AB temsilcileri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.

  • Putin
  • Rusya Transdinyester
  • Rus vatandaşlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.