19 Ekim 2025 Pazar
  • Putin'den Trump'a savaşı sona erdirme şartı! Rusya ele geçirdiği toprakları teslim etmeye hazır
Dünya

Putin'den Trump'a savaşı sona erdirme şartı! Rusya ele geçirdiği toprakları teslim etmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı son görüşmede, savaşı sona erdirmek için Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin kontrolünü tamamen Moskova'ya teslim etmesini talep ettiği iddia edildi. Öte yandan habere göre Putin, Trump'a, kısmen ele geçirdiği Ukrayna'nın diğer iki bölgesi olan Zaporijya ve Herson'un bir kısmını, Donetsk'in tam kontrolü karşılığında teslim etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

AA19 Ekim 2025 Pazar 07:37 - Güncelleme:
Putin'den Trump'a savaşı sona erdirme şartı! Rusya ele geçirdiği toprakları teslim etmeye hazır
Amerikan Washington Post gazetesinin üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin, Trump'la yaptığı son telefon görüşmesinde, Donetsk bölgesine ilişkin taleplerini dile getirdi.

Habere göre Putin, Ukrayna'dan Donetsk bölgesinin kontrolünün tamamen kendilerine teslim edilmesini savaşı sona erdirme koşulu olarak gördüğünü Trump'a iletti.

Trump'ın Putin'in bu talebine nasıl karşılık verdiğine ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, ABD Başkanı görüşmeye dair açıklamasında Donetsk ile ilgili talebe değinmedi.

ABD'li yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın Kiev'i ele geçirmesinin önünde adeta bir tampon bölge işlevi gören Donetsk'i Putin'in Ukrayna'dan almayı çok istediğine ve bu düşüncesinden halen vazgeçmediğine dikkati çekerken, bu durumun savaşı sona erdirmeyi zorlaştıracağını kaydetti.

İki hafta içinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Putin ile bir araya geleceğini duyuran Trump'ın, bu konuda nasıl bir yaklaşım izleyeceği ise merak ediliyor.

Öte yandan habere göre Putin, Trump'a, kısmen ele geçirdiği Ukrayna'nın diğer iki bölgesi olan Zaporijya ve Herson'un bir kısmını, Donetsk'in tam kontrolü karşılığında teslim etmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer ise konuyla ilgili önceki açıklamalarında, Moskova'nın Donetsk ile ilgili taleplerine karşı olduklarını dile getirmişti.

