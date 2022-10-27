Putin'den Ukrayna'da nükleer silah kullanımı açıklaması

Putin, Moskova'da Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün düzenlediği oturuma katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan nükleer savaşın başlayıp başlamayacağıyla ilgili soruya Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var. Bugünün nükleer tehditler ve nükleer silah kullanma olasılığı üzerindeki yaygaranın amacı ilkeldir." cevabını verdi.

Batılı ülkelerin; tarafsız, dost ülkelere, uluslararası toplumun katılımcılarına baskı girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirten Putin, Batı'nın dost ve tarafsız devletleri Rusya'ya karşı beraber durmaya ikna etmek için ek argümanlar aradığını ifade etti.

Batı'nın Rusya'yı "korkunç bir ülke" olarak gösterme çabaları olduğunu anlatan Putin, Kiev'in oluşturduğu "kirli bomba" hakkındaki özel servislerin verilerini kamuoyuna boşuna açıklamadıklarını söyledi.

Kirli bombanın nerede yapıldığını bile bildiklerini, Ukrayna'da mevcut teknolojilerin bunun yapılmasına imkan verdiğini dile getiren Putin, Toçka-U füzesine veya başka bir füzeye nükleer bomba yüklenip nükleer saldırıyla Rusya'nın suçlanacağını söyledi.

Putin, "Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var." dedi.

- BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE REFORM ÖNERİSİ



İnsanlığın, farklı görüşlere ve kimliklere duyulan saygı üzerine inşa edildiğini belirten Putin, "Çok kutuplu bir dünyada uzun vadeli etkileşim böyle bir ilkenin üzerine gelişebilir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir." diye konuştu.

Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın öneminin gelecekte daha da artacağını işaret eden Putin, Rusya'nın, komşu ülkelerin de daha fazla yer aldığı yapıları devreye almak için çalışmalarını artırmak istediğini söyledi.

Putin, söz konusu yapıların çok kutuplu dünyanın temelini oluşturduğunu belirtti.

- "DOLAR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"



Batılı ülkelerin doları "bir silah" olarak kullandığını söyleyen Putin, "Batı doları silah gibi kullanarak döviz rezerv sistemi düşüncesini itibarsızlaştırdı. Ödemelerde ulusal para birimine geçiş hızlanacak ve bu kaçınılmazdır." diye konuştu.

Putin, ulusal para birimleriyle ticaretin, söz konusu para birimlerini basan ülkelerin ekonomik gücüne de bağlı olduğunun altını çizerek "Bu tür ödemeler kesinlikle baskın hale gelecektir." dedi.

Dolardan "kurtulmanın" kolay olmadığını kaydeden Putin, "Çünkü Amerikalılar çok güçlü bir sistem yarattılar. Bu sistemden çıkmak oldukça zor ancak herkes geleceğini düşünüyor." yorumunda bulundu.