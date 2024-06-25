İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0048
  • EURO
    35,4532
  • ALTIN
    2475.93
  • BIST100
    10654.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'den Ukrayna'ya ateşkes çağrısı: 'Batı, teklifimize rasyonel yaklaşmıyor'
Dünya

Putin'den Ukrayna'ya ateşkes çağrısı: 'Batı, teklifimize rasyonel yaklaşmıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yaptığı ateşkes teklifinin çatışmaları durdurabileceğini ifade ederek, ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını dile getirdi.

AA25 Haziran 2024 Salı 11:40 - Güncelleme:
Putin'den Ukrayna'ya ateşkes çağrısı: 'Batı, teklifimize rasyonel yaklaşmıyor'
ABONE OL

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu katılımcılarına mesaj gönderdi. Forumun son yıllarda önemli hale geldiğini kaydeden Putin, forumda, küresel ekonomi ve siyasetle ilgili güncel konuların ele alındığına işaret etti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in önemine işaret eden Putin, bu yapının dünyada birçok ülkenin çıkarlarını temsil ettiğini ifade ederek, "BRICS, dikte ve zorlayıcı baskılardan bağımsız eşitlik ilkelerine dayalı adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşa edilmesi sürecinde öncülük ediyor" dedi.

BATI'YA ATEŞKES TEPKİSİ

Mesajında Ukrayna ile devam eden savaşa da değinen Putin, 14 Haziran'da "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklifte bulunduğunu anımsattı.

Putin, bu teklifin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını belirterek "Teklifimizin özüne bakmak istemeyen Batılı siyasetçilerin aksine, foruma katılanların bu konuya rasyonel bir şekilde yaklaşacaklarını, bu teklifin gerçekten çatışmaların durdurulmasını öngördüğünü ve meselenin siyasi diplomatik yollarla çözüm sürecine geçişini görebileceklerini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.