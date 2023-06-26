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Dünya

Putin'den Wagner'e kritik çağrı: Ya orduya katılın ya da...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler' dedi.

26 Haziran 2023 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
Putin'den Wagner'e kritik çağrı: Ya orduya katılın ya da...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede yaşanan son gelişmeler hakkında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Putin'in açıklamalarından satı başları:

Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur

Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev'in istediği de buydu

Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve emindik

Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'agidecekler

  • Vladimir Putin
  • Wagner
  • prigojin

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