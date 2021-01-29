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Dünya

Putin'den yeni START anlaşması

Putin, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı imzaladı.

AA29 Ocak 2021 Cuma 20:02 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 20:02
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) beş yıl uzatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (Yeni START) 5 Şubat 2026’ya kadar uzatan kararnameyi imzaladığı belirtildi.

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "New START" anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, 5 Şubat 2021'de sona eriyordu.

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