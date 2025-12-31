İSTANBUL 5°C / -2°C
31 Aralık 2025 Çarşamba
Dünya

Putin'den yeni talimat! Rusya, 2026'da Ukrayna'da yeni hamleye hazırlanıyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, kuzey birliklerini denetlediği sırada, Devlet Başkanı Putin'in 2026 yılında Ukrayna'nın Sumy ve Harkov bölgelerinde tampon bölgeyi genişletme talimatı verdiğini duyurdu.

IHA31 Aralık 2025 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ülkenin kuzeyindeki birliklere yaptığı denetim sırasında, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2026 yılında Ukrayna'nın Sumy ve Harkov bölgelerinde tampon bölgeyi genişletme emri verdiğini söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, ülkenin kuzeyindeki birlikleri denetledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Rusya Birinci Savunma Bakan Yardımcısı Orgeneral Valery Gerasimov, Kuzey Muharebe Grubu'nun oluşumları ve birimlerinin yürüttüğü muharebe görevlerinin ilerleyişini denetledi" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Komuta karargahındaki çalışma sırasında, Rus Genelkurmay Başkanı, grubun komutanı Tümgeneral Yevgeny Nikiforov'dan sorumluluk bölgesindeki mevcut durum hakkında rapor aldı ve oluşum komutanları ile diğer yetkililer tarafından yürüttükleri muharebe çalışmalarının sonuçları hakkında bilgilendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Rus medyasına göre; Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ziyaret sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2026'da Ukrayna'nın Sumy ve Harkov bölgelerinde tampon bölgeyi genişletme emri verdiğini söyledi.

Gerasimov'un açıklamalarına henüz Ukrayna'dan bir cevap gelmedi.

TAMPON BÖLGE PLANI

Kuzey Muharebe Grubu, 2024 başında, kuzeydoğu Ukrayna'da faaliyet göstermek üzere oluşturulmuştu. Grup, sınır boyunca bir tampon bölge oluşturmayı ve Ukrayna kuvvetlerini geri iterek ilerleme sağlamayı amaçlıyor. Putin, tampon bölgeyi, Ukrayna kuvvetlerini ve silahlarını Rusya sınırından uzaklaştırmanın bir yolu olarak belirtirken, Kiev yönetimi Moskova'nın tampon bölge planını reddediyor ve bunun Rusya'nın Ukrayna topraklarına daha derin müdahalelerini meşrulaştırmak için kullandığı bir fikir olduğunu savunuyor.

