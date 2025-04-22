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Dünya

Putin'den Zelenski sinyali! İlk kez bunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile ilk kez doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi. Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, 'Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz' dedi.

IHA22 Nisan 2025 Salı 12:47 - Güncelleme:
Putin'den Zelenski sinyali! İlk kez bunu söyledi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna saldırılarının başladığı 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile doğrudan görüşebileceği sinyalini verdi. Dün Rus devlet kanalına röportaj veren Putin, Rusya'nın her zaman barış girişimlerine pozitif baktığını kaydederek, "Kiev rejimi temsilcilerinin aynı şekilde hissettiğini umuyoruz" dedi.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin'in bu açıklamalarının Ukrayna ile sivil hedeflerin vurulmaması hakkında doğrudan görüşmeye istekli olduğu anlamına geldiğini ifade etti. Peskov, Putin'in sivil hedeflerin vurulmaması konusunun iki taraflı olarak da görüşülebileceğini ifade ederken Ukrayna tarafıyla yapılacak müzakere ve görüşmeleri kastettiğini aktardı.

Rusya ve Ukrayna arasında Rusya'nın Ukrayna saldırılarına başladığı Şubat 2022'den bu yana doğrudan iletişim bulunmuyor.

ZELENSKİ VİDEOLU MESAJ

Zelenski ise yayınladığı bir video mesajda, "Moskova'dan net bir yanıt beklediklerini" söyledi.

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