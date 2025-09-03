Rusya Devlet Başkanı Putin, "Zelenski ile görüşmeye hazırım ancak Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşıyız." açıklamasında bulundu.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Onunla görüşmenin bir anlamı var mı? Zelenskiy hazırsa, Moskova'ya gelsin.

ABD Başkanı Donald Trump, benden mümkünse Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme yapmamı istedi.

Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını her zaman karşı çıktık, ancak AB üyeliğini hiçbir zaman sorgulamadık. Ukrayna kendi güvenlik sistemini seçme hakkına sahiptir, ancak bu Rusya'nın zararına olmamalıdır.

Batı, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını tamamen göz ardı ettiği için Ukrayna'daki trajediden sorumludur.

Mevcut ABD yönetiminin çağrısı göz önüne alındığında barışçıl bir çözüm mümkün olabilir, aksi takdirde çatışma askeri yolla çözülmek zorunda kalacak.

Ukrayna'nın rezervleri giderek azalıyor ve savaşa hazır birliklerinin oranı sadece yüzde 47-48 seviyesinde bu kritik bir eşik.