Putin'e doğum gününde şaşırtan hediye

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov, Rusya liderine doğum günü hediyesi olarak bir kamyon dolusu 'kavun' hediye etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da Putin'e ülkesinde üretilen bir traktörü hediye etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in 70. doğum gününü kutlamak için Çeçenistan, Tacikistan ve Belarus'tan gelen görüntüler dikkat çekti. Çeçenistan'da onlarca askeri araç ve binlerce asker, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 70. doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

Haber Global'in haberine göre, ABD'li teknoloji şirketi Maxar tarafından paylaşılan fotoğraf, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Bölgesi'nin başkenti Grozni'deki kalabalığı gözler önüne serdi. Rusya liderinin doğum günü sebebiyle düzenlenen törende 20 bin civarında güvenlik gücü hazır bulundu. "Güçlü Başkan, güçlü Rusya" pankartları asıldı.

Putin yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov yaptığı konuşmada "Rusya Federasyonu'nun halkları başkanımızın etrafında birlik oldu" diyerek Vladimir Putin'in doğum gününü kutladı. Kadirov, ayrıca Putin'e ve Rusya'ya ağlık ve ulusal güvenlik dileğinde bulundu.

LİDERLER ARAYARAK KUTLADI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'i bir telgraf ile kutladı.

Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Putin'i telefon görüşmesi yaparak kutladı.