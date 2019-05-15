Putin'e Hipersonik Kinjal füzesiyle donatılan MiG-31 uçağı tanıtıldı
Rusya´nın güneyinde, Astrahan Oblastında Ahtubinsk kentine gelen Rusya lideri Putin, burada Chkalov Uçuş Test Merkezinin havalimanında sergilenen yeni uçakları inceledi.
- DHA
Rusya lideri Putin´e, hipersonik Kinjal füzesiyle donatılmış olan bir süpersonik hızlı MİG-31 savaş uçağı tanıtıldı.
Putin´e hipersonik Kinjal füzesiyle donatılmış olan bir süpersonik hızlı MİG-31 savaş uçağı, ayrıca 5. nesil çok işlevli Su-57 avcı uçağı ve yeni MiG-35 avcı uçağı tanıtıldı.
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