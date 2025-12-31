İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9665
  • EURO
    50,5846
  • ALTIN
    5957.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'e İHA tehdidi: Saldırı planlı ve çok katmalıydı
Dünya

Putin'e İHA tehdidi: Saldırı planlı ve çok katmalıydı

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Uçaksavar Füze Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Aleksandr Romanenkov, Devlet Başkanı Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının hedefli ve planlı olduğunu söyledi. Saldırının çok katmanlı gerçekleştiğinin altını çizdi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 14:21 - Güncelleme:
Putin'e İHA tehdidi: Saldırı planlı ve çok katmalıydı
ABONE OL

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Uçaksavar Füze Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Aleksandr Romanenkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna Ukrayna tarafından yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısının "hedefli, planlı ve çok katmanlı" olduğunu söyledi.

Romanenkov, Rusya Savunma Bakanlığında düzenlediği brifingde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna İHA'larla düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Brifingde İHA'ların hareket güzergahlarını gösteren bir harita, düşürülen bir İHA ve hava savunma sistemlerinin kontrol sisteminden İHA'ların vurulma anlarını gösteren videolara da yer verildi.

28-29 Aralık'ta Kiev yönetiminin, Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı resmi konutuna uzun menzilli İHA kullanarak "terör saldırısı" girişiminde bulunduğunu kaydeden Romanenkov, 28 Aralık'ta yerel saat ile yaklaşık saat 19.20'de radarların Ukrayna'nın Sumi ve Çernigiv bölgelerinden son derece alçak irtifalarda uçak tipi İHA'lar kullanılarak yapılan bir hava saldırısı tespit ettiğini kaydetti.

Romanenkov, saldırının 91 İHA kullanılarak Bryansk, Smolensk, Tver ve Novgorod bölgeleri üzerinden Rusya Devlet Başkanlığı konutuna doğru çeşitli yönlerde gerçekleştirildiğini kaydederek, "Hava muharebesi sırasında Ukrayna'ya ait tüm İHA'lar, Rus kuvvetleri ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı güzergahı boyunca 28 ve 29 Aralık'ta gece sabaha kadar Bryansk bölgesinde 49, Smolensk bölgesinde 1 ve Novgorod bölgesinde ise 41 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü aktaran Romanenkov, "Saldırı düzeni, hareket eden hava saldırı araçlarının sayısı, güneyden, güneybatıdan ve batıdan doğrudan Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanlığı konutuna yönelik eylemleri, Kiev rejiminin terör saldırısının hedefli, dikkatlice planlanmış ve çok katmanlı olduğunu açıkça doğrulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu saldırının püskürtülmesi sonucunda Rusya topraklarında can kaybı veya hasar yaşanmadığını dile getiren Romanenkov, Putin'in konutunda da hasar meydana gelmediğine dikkati çekti.

Putin ve Trump, telefonda görüştü... "Kelimenin tam anlamıyla öfkelendi"

Ukrayna'dan Putin'e saldırı girişimi

Zelenski: 15 yıl yetmez, 50 yıl güvence istiyoruz

Putin tek şartını açıkladı
  • rusya hava
  • uzay kuvvetleri
  • uçaksavar füze

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.