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Dünya

Putin'e suikast girişimi iddiası: Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Rusya, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddialarına cevap verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını bildirdi.

AA28 Ocak 2025 Salı 15:15 - Güncelleme:
Putin'e suikast girişimi iddiası: Kremlin'den dikkat çeken açıklama
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Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın "Su-35" tipi savaş uçaklarını İran'a tedarik ettiği yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

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