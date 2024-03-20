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Dünya

Putin'e ''Trabzon'' sürprizi

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin'in yurtdışında kurulan sandıklarda aldığı oy oranları açıklandı. Türkiye'de açılan dört sandıktan üçünde Putin kazandı. Trabzon'daki sandıkta ise yüzde 64 oy ile en yüksek oy muhalif Davankov'a verildi.

20 Mart 2024 Çarşamba 07:29 - Güncelleme:
Putin'e ''Trabzon'' sürprizi
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Rusya'daki devlet başkanlığı seçimini yüzde 87'lik oy oranı ile kazanan Vladimir Putin'in yurtdışında kurulan sandıklarda aldığı oy oranları açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 383 binden fazla kişi elçiliklerde oy kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de açılan dört sandıktan üçünde Putin kazandı. Trabzon'daki sandıkta ise yüzde 64 oy ile en yüksek oy muhalif Vladislav Davankov'a verildi. Avrupa'da sandık konulan 30 yerden 23'ünde Putin birinci çıktı.

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