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Dünya

Putin'i kızdıracak karar! Nauseda: Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacağız

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna'ya RBS-70 kısa menzilli hava savunma sistemi sağlayacaklarını duyurdu.

AA25 Şubat 2025 Salı 14:52 - Güncelleme:
Putin'i kızdıracak karar! Nauseda: Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayacağız
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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Nauseda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılını geride bırakması nedeniyle düzenlenen toplantıya ilişkin basına açıklama yaptı.

Nauseda, "Litvanya tarafından Ukrayna için iyi haberler var. Yakında RBS-70 kısa menzilli hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, AB'nin Ukrayna için yeni maddi yardım paketlerine hazır olduğunu söylediğini aktaran Nauseda, toplantıda "Rusya'ya yönelik yaptırım politikalarının sürdürülmesi gerektiğini" dile getirdiklerini söyledi.

Nauseda, dünyada birçok şeyin değiştiğini, benzer görüşteki ülkelerin bir arada olması gerektiğini belirterek, toplantıda Ukrayna'ya askeri ve maddi destek konularının ele alındığını kaydetti.

  • Litvanya Cumhurbaşkanı
  • Gitanas Nauseda
  • Ukrayna RBS-70
  • hava savunma sistemi

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