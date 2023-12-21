Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Kabil'de geçici hükümet yetkilileriyle görüştü

Ülkede temaslarda bulunan Kabulov, Kabil'de Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından söz konusu bakanlıklardan yapılan açıklamaya göre taraflar, başlıca iki ülke ilişkilerinin ve ticaretinin geliştirilmesi ile güvenlik konularını ele aldı.

Bakan Vekili Hakkani, taraflar arasındaki ziyaretlerin artırılmasını isterken Rus temsilci Kabulov ise Afganistan'ın güvenliğinin bölgenin yararına olacağını vurguladı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed Takal, Kabulov'un ABD'nin Afganistan'a ait dondurulan varlıkları serbest bırakması gerektiğini söylediğini aktardı.