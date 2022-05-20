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Dünya

Putin'in başkanlığında kritik toplantı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki Rusya Güvenlik Konseyi'nde, ülkenin bilgi, haberleşme teknolojilerine ve söz konusu altyapılara yönelik saldırılara karşı alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

AA20 Mayıs 2022 Cuma 16:38 - Güncelleme:
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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik siber saldırıların son dönemde katbekat arttığını söyledi.

Söz konusu saldırıların, farklı ülkelerden ve eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret eden Putin, "Rusya'nın kritik bilgi altyapısının internet kaynaklarını devre dışı bırakmak için saldırılar yapılıyor. Kitle iletişim araçları, finans kurumları, sosyal açıdan önemli kitlesel ağlara saldırılar yapıldı." dedi.

Putin, söz konusu saldırıların artmaya devam edeceğini ve bu nedenle Rusya'da siber güvenlik alanında alınacak önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın dijital dünyasında güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının elzem olduğuna işaret eden Putin, "Vatandaşların gizli bilgilerinin ve kişisel verilerinin sızdırılması risklerini sıfıra indirmek çok önemlidir." dedi.

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