Putin'in Donbass kararı dünyayı ayağa kaldırdı! Savaşın kıyısında hareketli saatler...

22 Şubat 2022 Salı 11:20 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 11:24

Rusya Devlet Başkanı Putin, Luhansk ve Donetsk'in egemenliğini tanıma ve iki bölgenin bağımsızlığını destekleme kararına imza attı. Putin ayrıca, Rus birliklerine 'Ukrayna'ya girin" talimatı verdi.



NATO, AB ve BM gibi örgütlerden tepki yağarken, kararın ardından yoğun bir diploması trafiği yaşandı.

Bölgeden gelen çatışma ve askeri hareketlilik haberleri, büyük bir savaşın eşiğine getirdi. İşte Putin'in kararı ve sonrasında yaşananlar...

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY: KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ilk tepki geldi. 'Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir.' diyen Zelenskiy, 'Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz.' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenskiy, "Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin (DPR ve LPR) bağımsızlığını tanıma kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

HAREKETLİ SAATLER

Putin'in imzası ve orduya verdiği talimat sonrası, bölgede askeri hareketliliğin arttığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lviv'deki personeline 'geceyi Polonya'da geçirme' emri verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Amerikan diplomatik personelinin güvenlik sebepleri dolayısıyla Polonya'ya gideceğini doğruladı.

LPR, Aleksandrovsk'taki gaz boru hattının Ukrayna kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü Söyledi. LPR ayrıca, Ukrayna kuvvetlerinin Lugansk'taki Slavyanoserbsk'i bombardımanı sonucunda bir sivilin yaralandığını ileri sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye saati ile 05.00'te New York'ta toplandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 'Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, paylaştığı Twitter mesajında, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Truss, İngiltere ve AB'nin "Putin rejimine karşı hızlı yaptırımlar uygulamak ve Ukrayna'ya destek vermek için koordinasyon sağlamak" konusunda anlaştığını ifade etti.

Zelenskiy ile konuşan Biden, Rusya'ya karşı 'hızlı ve kararlı' yanıt vereceklerini taahhüt etti.

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri malzeme gönderebileceklerini açıkladı.

KARARA TEPKİ YAĞDI

Putin'in kararına başta NATO müttefikleri olmak üzere, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunam ülkelerden tepki yağdı.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadı.

Genel Sekreter Stoltenberg, "Rusya bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışıyor" dedi.

Türkiye'den ilk tepki Ankara'an geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres de "Karar Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlalidir." dedi. Moskova'nın adımını kınadı.

ABD Başkanı Biden kararı şiddetle kınadı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefon görüşmesi yaptı. Yaptırım planı dahil, Washington'ın vereceği yanıtı konusunda bilgilendirdi.

Beyaz Saray, ayrıca Donetsk ve Luhansk bölgelerine yönelik yatırım, ticaret ve finansmanın yasaklanacağı bir başkanlık kararnamesi imzalandığını duyurdu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "Rusya'nın yasa dışı eylemleri cezasız kalmayacak." açıklaması yaptı.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri tanıma kararından dönmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın adımını kınadı. Avrupa'nın yaptırımları devreye sokması çağrısı yaptı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Putin'in kararını sert bir şekilde kınadı.

Yapılan açıklamada, "Bu adım, AGİT'in temel ilkelerini ihlal ediyor" ifadesine yer verildi. Rusya, kararını geri almaya davet edildi.

Hollanda Başbakanı Rutte, sınırlı AB yaptırım paketi üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Yaptırımların ayrılıkçıların bağımsızlığının kabul edilmesinden sorumlu olanları hedef alacağını söyledi.

Rusya'nın adımına Avustalya'dan da tepki gecikmedi.

Avustalya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda müttefiklerimizle uyum içinde olacağız. Ayrılıkçı bölgelerdeki Rus birliklerine barış gücü demek saçma" açıklamasını yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melaney Joy, Rusya'ya ekonomik yaptırımları hazırlamaya başlayacaklarını duyurdu. Rusya'nın bu adımını şiddetle kınadığını ifade etti.

İspanya da Rusya'nın adımını kınadı. Rusya'ya karşı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket edileceği açıklandı.

Letonya, Moldova ve Polonya'ya da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıma tepki gösterdi. Yaptırımların devreye sokulması çağrısı yapıldı.

KARARI DESTEKLEYENLER

Rusya'nın müttefiki Çin, acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rusya'ya herhangi bir tepki göstermeden itidal çağrısı yaptı. Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, tüm tarafların itidalli davranmasını istedi, diplomatik çözüm adına her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, ilerleyen saatlerde Moskova'nın NATO'dan talep ettiği güvenlik garantilerine vurgu yapıp Rusya'ya destek verdi: "Ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı duyulmalı."

Vladimir Putin'in Ukrayna'yı resmen bölüp işgal eden kararına destek verenler ise beklendiği gibi sıkı müttefikleri oldu. Suriye lideri Beşar Esad, Nikaragua ve Yemen'deki isyancı grup Husiler Putin'e destek açıkladı.