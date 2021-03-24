Star.com.tr 24 Mart 2021 Çarşamba 19:21 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:21





Navalny'nin avukatların muhalif liderin tutulduğu hapishaneye giriş izinlerinin hükümet tarafından reddedilmesinin ardından sağlığı konusunda endişe duyduklarını bildirdiler.

44 yaşındaki Navalny, Putin'in suikast girşiminin atlatarak Almanya'da tedavisinin ardından Rusya'ya dönmesiyle kendisinin uydurma olarak adlandırdığı suçlamalardan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hapishanede Navalny'nin tedavisine devam edeceğinin söylenmesinin ardından hapishane yönetiminden yanıt isteyen destekçileri muhalif lidere sadece ağrı kesici hap verildiği açıklandı.

Navalny'e avukatları ulaşamıyor



Navalny'nin geçen hafta ciddi bir sırt ağrısı yaşamaya başladığı, bacağında bir uyuşma hissettiği ve ağrılarının başa çıkılamaz dereceye geldiği iddia edildi.

Navalny'nin avukatları Olga Mikhailova ve Vadim Kobzev bugün planlanan bir toplantı için kendisini ziyaret etmeye çalıştıklarını, ancak içeri girmelerine izin verilmediğini söyledi.

Navalny, Moskova'nın yaklaşık 100 km doğusundaki Vladimir bölgesinde bir esir kampında tutuluyor.

Federal hapishane ve Vladimir'deki bölgesel cezaevi, yorum talebine henüz cevap vermedi.

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