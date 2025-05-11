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Dünya

Putin'in İstanbul teklifine Zelenski'den cevap

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus lider Putin'in İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşme yapılmasına dair teklifine 'Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir.' cevabını verdi.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 11:08 - Güncelleme:
Putin'in İstanbul teklifine Zelenski'den cevap
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Zelenski, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sonlandırmak için Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlattı.

Rusya'dan ateşkes teklifine onay vermesini beklediklerini kaydeden Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir. Tek bir gün bile olsa öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır.

- PUTİN, 15 MAYIS'TA İSTANBUL MÜZAKERELERİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Barış için İstanbul teklifi! Putin: Başkan Erdoğan'dan ricada bulunacağım

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