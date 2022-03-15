Putin'in kara kutusu ilk kez kabul etti!

BBC Türkçe 15 Mart 2022 Salı 07:33 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 07:33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden biri, 'Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun Kremlin'in istediği kadar hızlı gitmediğini' kabul etti.

Ulusal Muhafız şefi Viktor Zolotov, Rus işgal birliklerinin sivillerin arkasına saklandığını söylediği Ukraynalı 'aşırı sağcı' güçler karşısında beklenenden daha yavaş ilerlediğini savundu.

Bu ifadeler, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Putin'e "Her şeyin planlandığı gibi gittiğini" söylediği bir değerlendirmeyle çelişiyor.

Bir zamanlar Putin'in kişisel güvenliğinden sorumlu olan Zolotov, "İstediğimiz hızla olmasa da hedefimize adım adım gidiyoruz ve zafer bizim olacak" ifadesini kullandı.

Putin'in eski baş koruması olan Zolotov şu anda çevik kuvvet polisi ile diğer güçleri içeren ve bir tür iç askeri güç olan Ulusal Muhafızlar'ın lideri. Rosgvardiya adıyla bilinen silahlı güç, doğrudan Rusya lideri Vladimir Putin'e bağlı. Zolotov'un askerleri, halihazırda işgal altındaki Ukrayna kentlerinde konuşlandırılmış durumda.

Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterileri organize eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi davet ettiği düello ile dünya gündemine gelmişti. Zolotov, Navalni'ye "Anlaşılan kimse senin kıçına sağlam bir tekme atmamış... Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım" demişti.

BBC, yakın zamanda yayınladığı 'Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?' başlıklı analizde Zolotov için şu analizi yapmıştı:

"Viktor Zolotov, 6 yıl önce kurulan kişisel muhafız ordusu olan Rosgvardiya'yı yönetiyor. Putin, sadakatinden emin olmak için kendi korumasını seçti. Zolotov muhafızların sayısını 400 bine çıkardı.

Vera Mironova, orijinal Rus planının işgali birkaç gün içinde tamamlamak olduğuna inanıyor. Dolayısıyla ordunun başarısız olduğu ortaya çıkınca Rusya'nın ulusal muhafızları liderliği devraldı.

Sorun şu ki, Zolotov'un askeri eğitimi yok. Ekibinde tank olmadığı için de saldırılara da açık."