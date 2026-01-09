Bakanlıktan yapılan açıklamada, Putin'in Novgorod'daki konutuna 29 Aralık'ta Ukrayna'nın gerçekleştirdiği "terör saldırısına" cevap olarak, bu ülkedeki hedeflere saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hedefine ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Hedefler arasında terör saldırısında kullanılan İHA'ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksini destekleyen enerji altyapısı yer alıyordu. Suçlu Ukrayna rejiminin hiçbir terör eylemi cevapsız kalmayacaktır." açıklaması yapıldı.



Ukrayna ve Rus sosyal medya hesaplarında, dün gece Ukrayna'nın Lviv şehrinde gece yarısı Oreşnik füze sistemleriyle yapıldığı belirtilen saldırıların görüntüleri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık'ta Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da saldırı girişimi konusunda Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktararak, "Rusya'nın yaklaşımı yeniden gözden geçirilecektir. Bu konu çok net şekilde ifade edilmiştir." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde kullanılan Ukrayna insansız hava aracına dair elde edilen teknik bulguların ABD'li yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

RUS SALDIRISINDA 4 CAN KAYBI 22 YARALI

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 4 kişinin öldüğü ve 22 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, başkente yönelik düzenlenen saldırının sonuçları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun kentin farklı semtlerine yönelik saldırı gerçekleştirdiğini, saldırıda kritik altyapıların da hedef alındığını bildiren Kliçko, "Şehrin bazı bölgelerinde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor." ifadesini kullandı.

LVİV KENTİNDEKİ BİR KRİTİK ALTYAPIYA SALDIRI DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

Yerel basında da Ukrayna'nın Lviv kentindeki bir kritik altyapısına "Oreşnik" balistik füze sistemleri ile saldırı düzenlendiği iddia edildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Saldırının, Oreşnik tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. Askeri yetkililer bilgi verecektir. Ekipler, kritik altyapı tesisine ulaştı. Tüm ilgili birimler, olay yerinde çalışıyor, yangın söndürülüyor. Şu an itibarıyla can kaybı bilgisi yok. Kentteki sivil tesisler ve konut binaları hasar görmedi." değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRIDA 36 FÜZE VE 242 İHA KULLANILDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu gece 36 füze ve 242 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun bu saldırıda 13 "Iskander" balistik füzesi, 22 "Kalibr" seyir füzesini kullandığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar poligonundan 1 adet orta menzilli balistik füzenin de Ukrayna'ya fırlatıldığı ifade edildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 242 İHA ile 18 füzenin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, saldırının "ana hedefinin" başkent Kiev'in olduğu bildirildi.

UKRAYNA'DAN ACİL TOPLANTI TALEBİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesine "Oreşnik" orta menzilli balistik füze ile saldırmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımnda, Rusya'nın bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Lviv bölgesine "Oreşnik" orta menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediğine dair bir açıklama yaptığını anımsatan Sybiha, "(Rusya'nın) AB ve NATO'nun sınırlarına yakın böyle bir saldırı yapması, Avrupa kıtasındaki güvenliğe ciddi bir tehdit ve transatlantik topluluk için bir sınavdır." ifadesini kullandı.

Sybiha, saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.

Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki konutuna saldırmadığını yineleyen Sybiha, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için bahane aradığını belirtti.

Sybiha, Rusya'nın, orta menzilli balistik füze saldırısı yapmasının "gerçekten küresel bir tehdit" olduğunu ifade etti.

ABD ile Avrupalı müttefikleri ve uluslararası kuruluşları söz konusu saldırı hakında bilgilendirdiklerini aktaran Sybiha, "Tüm sorumlu devletleri ve uluslararası kuruluşları, Rusya'nın yalanlarını kınamaya ve saldırgan üzerindeki baskıyı gecikmeden artırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.