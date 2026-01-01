İSTANBUL 9°C / 6°C
Putin'in konutuna yönelik saldırı! Rusya, İHA'yı ABD'ye teslim etti

Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yönelik saldırıda düşürülen Ukrayna yapımı insansız hava aracının (İHA) çözümlenen rota verilerini ve kontrol cihazını ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki ABD'li yetkililere ileterek, 'Bu önlemin tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacağını umuyoruz' dedi.

1 Ocak 2026 Perşembe 23:42
Rus özel servis görevlileri, 28-29 Aralık 2025 tarihlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna yönelik saldırıda düşürülen Ukrayna yapımı "Chaklun-B" insansız hava araçlarından (İHA) birinin navigasyon ünitesinde özel bir teknik inceleme gerçekleştirdi. Uzmanlar, navigasyon ünitesinden uçuş planını içeren bir dosyayı çıkarmayı başardıklarını bildirdi. Yetkililer, İHA rota verilerinin çözümlenmesiyle saldırıda Putin'in konutundaki tesislerinden birinin hedef alındığını teyit etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çözümleme sonucu elde edilen verilerin ABD tarafına paylaşılacağı belirtildi.

Bu kapsamda Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde ABD'li yetkililerle bir araya geldi. Kostyukov, İHA'nın rota verilerini ve kontrol cihazını içeren materyallerini ABD tarafına ileterek, "Uzmanların İHA navigasyon kontrol cihazının hafıza içeriğini çözümlemesi, saldırının hedefinin Rusya Devlet Başkanı konutunun binalar kompleksi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamıştır. Bu önlemin tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacağını umuyoruz" dedi.

UKRAYNA SALDIRI AÇIKLAMASINI REDDETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise söz konusu açıklamayı yalanlayarak Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını ve savaşı uzatmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

