Putin’in özel kuvvet askerleriyle fotoğrafı yayımlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in BRICS zirvesi için gittiği Brezilya'da kendisini koruyan özel kuvvet askerleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Vladimir Putin'e Brezilya yolculuğunda refakat eden gazeteciler ekibinden Dmitriy Smirnov’un Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, Rusya lideri, çevresinde yer alan Brezilyalı özel kuvvet askerleriyle bir arada görülüyor.
Smirnov, fotoğrafın açıklama kısmında, “Hatıra fotoğrafı: Putin ile kendisini koruyan Brezilya özel kuvvetleri” bilgisini verdi.
(Sputnik)
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