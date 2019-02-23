Putin'in Suriye ziyaretinde çekilen fotoğraf karesi tartışma konusu oldu

Geçen yıl Aralık ayında Suriye'ye ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin'in Hmeymim askeri üssü ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğraf karesi sosyal medyaya sızdırıldı. Putin'in askerlere hitap ettiği sırada, Rus askerlerin arasında yer alan Esed'in sarı çizgiyle çizilen alanda bekleyen fotoğraf karesi tartışma konusu oldu. Bu fotoğraf karesi, Suriye'nin içine düştüğü acziyeti ve Putin'in Suriye üzerindeki tam kontrolü şeklinde yorumlandı.

Rusya'nın Esed'e adeta had bildirdiği fotoğraf karesi, Rusya'nın Suriye'deki hakimiyetini göstermesi açısından ilk değil. 2016'da Hmeymim askeri üssünde çekilen bazı görüntülerde Rusya'nın askeri üssünün yakınlarına koyduğu sütunlarla buraların Rus toprağı olarak gördüğünü ortaya koymuştu.

(aksam.com.tr)