Putin'in temsilcisinden dikkat çeken ''barış planı'' mesajı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşı için sunduğu 28 maddelik barış planına yönelik eleştirilere tepki gösteren Dmitriyev, "Savaş çığırtkanlarının propagandası nedeniyle birçok insan, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının Ukrayna'nın daha fazla toprak ve can kaybetmesini önlemek için tasarlandığını gözden kaçırıyor." ifadesini kullandı.

Dmitriyev, planı eleştirenlerin, savaştan fayda sağladığı ve çatışmaların sonsuza kadar sürmesi için çaba gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Trump yönetimince hazırlanan Ukrayna-Rusya arasındaki 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşa son verebilecek ABD'nin "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.