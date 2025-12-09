İSTANBUL 11°C / 7°C
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın katıldığı toplantıdan kareyi paylaşarak dikkat çeken bir yorumda bulundu: 'Savaş ekibi Trump'ın barış planını sabote ediyor.' Açıklama, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

İHA9 Aralık 2025 Salı 13:20 - Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, dün yapılan Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa toplantısından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Savaş ekibi Trump'ın barış planını sabote ediyor" yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Dmitriev, dün yapılan Ukrayna, Almanya, İngiltere, Fransa toplantısından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Savaş ekibi Trump'ın barış planını sabote ediyor" yazdı.

"SAVAŞ YANLILARI, TRUMP'IN BARIŞ PLANINI SABOTE ETMEK VE SAVAŞIN DEVAM ETMESİNİ SAĞLAMAK İSTİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "toprak meselesinde henüz bir uzlaşmaya varılmadığı" yönündeki açıklamasına değinen Kirill Dmitriev, 2022'de İngiltere'nin Ukrayna krizinin barışçıl çözümünü sabote etmedeki rolünü hatırlattı. "Savaş yanlıları, tahmin edileceği üzere, Trump'ın barış planını sabote etmek ve savaşın devam etmesini sağlamak istiyor" ifadelerini kullanan Rus elçi, "Deja vu: 2022'de Birleşik Krallık Başbakanı (Boris Johnson), Ukrayna'ya Rusya ile tarafsızlık anlaşmasını reddetmesi ve savaşmaya devam etmesi için baskı yaptı. Küreselciler, AB ve İngiltere bürokratları, neo-muhafazakarlar, savunma sanayi kompleksi ve ana akım medya barışa karşı büyük bir mücadele verdi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Avrupa liderleriyle yaptığı görüşme sırasında geliştirilen yeni bir barış planını ABD'ye sunacaklarını söylemişti. Ukraynalı lider, "planın 28 maddeden 20 maddeye indirildiğini" ve toprak meselesinde "henüz bir uzlaşmaya varılmadığını" kaydetmişti.

